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Otomobilde açılır kapanır uyuşturucu zulası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilde açılır kapanır uyuşturucu zulası Mersin polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 farklı adrese yaptığı operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi Şahısların uyuşturucuyu saklamak için otomobillerin göğüs kısmına özel açılır kapanır...

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Otomobilde açılır kapanır uyuşturucu zulası

Mersin polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 farklı adrese yaptığı operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi

Şahısların uyuşturucuyu saklamak için otomobillerin göğüs kısmına özel açılır kapanır sistem kurdukları tespit edildi

MERSİN - Mersin polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 farklı adrese yaptığı operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların uyuşturucuyu saklamak için otomobillerin göğüs kısmına özel açılır kapanır sistem kurdukları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda H.A., S.Ü., M.A., K.U., H.A. ve P.Ş. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 ayrı paket halinde 3,4 gram eroin, 118 ayrı paket halinde toplam 11.8 gram kokain, 690 adet ectasy tablet, 112.9 gram kokan maddesi, 4.20 gram esrar, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 7 şişe, üzerinde galenik amonyak ibaresi yazılı olan sıvı, 2 adet hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör ve 11 dolu fişek ele geçirildi. Şahısların uyuşturucu saklamak için otomobillerin göğüs kısmına da özel açılır kapanır sistem kurdukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Otomobilde açılır kapanır uyuşturucu zulası

Otomobilde açılır kapanır uyuşturucu zulası

Otomobilde açılır kapanır uyuşturucu zulası

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