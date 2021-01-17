Otomobilde 962 gram uyuşturucu ile yakalandı
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Otomobilde 962 gram uyuşturucu ile yakalandı

17.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:03
Otomobilde 962 gram uyuşturucu ile yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir araçtaki M.O.N.'nin üzerinde yapılan aramada 962 gram metamfetamin ele geçirildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir araçtaki M.O.N.'nin üzerinde yapılan aramada 962 gram metamfetamin ele geçirildi. M.O.N. gözaltına alındı. 

İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir araçta, şüphelendikleri M.O.N.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda M.O.N.'nin üzerinde 962 gram metamfetamin ele geçirildi. M.O.N'e gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

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