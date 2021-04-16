Otomobilde 85 adet tarihi eser ele geçirildi
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Otomobilde 85 adet tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurdukları otomobilde 85 adet tarihi olduğu değerlendirilen eser ele geçirdi; 4 kişiyi gözaltına aldı.

ANTALYA Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurdukları otomobilde 85 adet tarihi olduğu değerlendirilen eser ele geçirdi; 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da yaşayan M.A.C. ve C.Y.'nin, ellerinde bulunan tarihi nitelikteki tabloları satmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü, Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve trafik timleri tarafından M.A.C, C.Y ile birlikte Y.A ve Y.A.'nın bulunduğu otomobil, yol kontrolünde durduruldu.

85 ADET TARİHİ ESER

Araçta yapılan aramada, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 5 adet yağlı boya tablo, 67 adet bronz sikke, 3 adet bronz yüzük, 2 adet gümüş yüzük, 1 adet bronz vazo, 1 adet bronz kandil, 1 adet bronz terazi, 1 adet bronz mühür, 2 adet bronz obje ve 2 adet taş obje olmak üzere toplam 85 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.


Otomobilde 85 adet tarihi eser ele geçirildi
Otomobilde 85 adet tarihi eser ele geçirildi
Otomobilde 85 adet tarihi eser ele geçirildi
Otomobilde 85 adet tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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