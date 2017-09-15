Otomobilde 768 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Adana'da yabancı plakalı otomobilde yapılan aramada 768 kaçak cep telefonu bulundu.



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli gördükleri Irak plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.



Ekipler, otomobilin bagaj kısmına yapılan özel bölmede 768 kaçak cep telefonu ele geçirdi.



Aracın Irak uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.