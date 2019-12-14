Otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi
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Otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde durdurulan bir otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi.

14.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:09
Otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi

'ın ilçesinde durdurulan bir otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi.


Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada 760 litre etil alkol ele geçirildi. Daha sonra gözaltına alınan araç sahibi M.H. emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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