OTOMOBİLDE 7 KİŞİYLE UKRAYNA'DAN KAÇIŞ

RUSYA'nın saldırısının ardından Ukrayna'dan kaçan iki Türk öğrenci yaşadıklarını anlattı. Odessa'dan 7 kişinin bulunduğu otomobille yola çıkan öğrencilerden 24 yaşındaki İlayda Basmaz, "Telefonla konuşurken birden bir bomba patladı. Ağlamaya başladım, korkumdan. Pencereler titriyor, yer sallanıyordu" dedi. Yolculuğu anlatan Basmaz, "Belki 60-65 saat yolda kaldık. 7 kişi bir otomobilin içinde gerçekten çok zorlu bir yolculuktu" diye konuştu. Yaren Dikici ise, "İnanılmaz zorlu yolculuk geçirdik ama her şeyi göze geldik. Çünkü bir an önce kaçmamız gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Rusya, 21 Şubat günü Ukrayna'ya askeri saldırı başlattı. Saldırının ilk günü kendi imkanlarıyla Odessa'da ayrılıp Türkiye'ye dönen öğrenciler yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Öğrenciler, bomba sesleriyle uyandıkları anlardan ve 7 kişinin bulunduğu otomobille saatler süren kaçış yolculuklarından görüntüler de paylaştı.

"HER ŞEY O KADAR KÖTÜYDÜ Kİ"

"UMARIM HERKES BİZİM KADAR ŞANSLI OLUR"

Bir diğer öğrenci Yaren Dikici ise, "İlk çıktığımız günden beri 60 saat boyunca hiçbirimiz uyumadık. İnanılmaz zorlu yolculuk geçirdik ama her şeyi göze aldık. Çünkü bir an önce kaçmamız gerekiyordu. Bir arabada yedi kişiydik. Onun haricinde çok korktuk. Umarım geride kalan herkes bizim kadar şanslı olur ve başlarına hiçbir şey gelmez, tek temennim bu. İlk bomba sesini duyduğumda kalkamadım yataktan. Ondan sonra İlayda'yı aradım. Çanta yapmam gerekiyordu ama yapamadım. Tutulu kaldım çünkü. İnanılmaz sesler geliyordu. Sonra bir şeylerden feragat edip, çıkmak zorunda olduğumuz anlayıp, hemen toparlanıp çıktık" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel