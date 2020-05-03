Otomobilde 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polislerin şüphe üzerine durdurduğu araçta 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polislerin şüphe üzerine durdurduğu araçta 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüpheli görülen bir araç durduruldu. Ekiplerin yaptığı detaylı aramda aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, gözaltına aldıkları sürücüyü sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA