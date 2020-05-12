500 yıllık olduğu belirlenen 2 adet İncil ele geçirildi Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilin bagajında 500 yıllık olduğu belirlenen 2 adet el yazması İncil ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde 3 şüphelinin bulunduğu bir otomobilde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin araması sonucunda, otomobilin bagajında bulunan kutuda 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 adet İncil ele geçirildi. 2 ADET EL YAZMASI İNCİL Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç köyünde içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajdaki kutu içerisinde el yazması 2 adet İncil ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, 500 yıllık olduğu değerlendirilen 2 adet İncil'in, Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaynak: DHA