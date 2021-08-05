OTOMOBİLDE, 4 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
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OTOMOBİLDE, 4 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de polisin durdurduğu otomobilde, 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü Y.Y. gözaltına alındı.

OSMANİYE'de polisin durdurduğu otomobilde, 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü Y.Y. gözaltına alındı.

Yasa dışı yollarla temin edilen sigaraların Osmaniye'ye getirileceği bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından plakası ve sürücüsü tespit edilen otomobilin, gece saatlerinde kente giriş yaptığı belirlendi. Bir süre takip edilen otomobil, oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada, aracın bagajında siyah poşetler içerisinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli araç sürücüsü Y.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

OTOMOBİLDE, 4 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
OTOMOBİLDE, 4 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
OTOMOBİLDE, 4 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
OTOMOBİLDE, 4 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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