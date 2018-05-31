Otomobilde 38 Sikke ile Delikli Taş Ele Geçirildi
ŞANLIURFA'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde çeşitli dönemlere ait delikli taş ile 38 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde çeşitli dönemlere ait delikli taş ile 38 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda oluşturulan kontrol noktasında S.G. yönetimindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilin bagaj bölümünde poşetler içerisinde 1 delikli taş ile 38 sikke bulundu. Çeşitli dönemlere ait olduğu belirtilen delikli taş ile sikkeler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sürücü S.G. gözaltına alındı.
- Şanlıurfa