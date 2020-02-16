Otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi

Otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi.

16.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:29
Otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi

'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pozantı ilçesinde bir otomobilde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis, otoyolda önlem alıp otomobili beklemeye başladı. Polis bir süre sonra otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 33 kilo esrar bulunurken, Aykut Ö. (31) gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlı, araçtaki uyuşturucudan haberi olmadığını ileri sürdü. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler