Otomobilde 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Otomobilde 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan otomobilde, 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

31.07.2019 19:25
Otomobilde 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan otomobilde, 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 63 KR 845 plakalı otomobil, jandarmanın aldığı istihbarat bilgisi üzerine Birecik-Gaziantep otoban gişelerinde durduruldu. Durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, farklı bölgelere zulalanmış 30 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olay sonrası araç sürücüsü M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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