Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güncel

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildiGAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

09.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:11
Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin şüphelendiği bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bir poşet içerisindeki ayakkabı kutusunun içerisine gizlenmiş 3 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyete götürülen sürücünün sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Otomobilde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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