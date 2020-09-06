Otomobilde 3 kilo 129 gram esrar ele geçirildi
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Otomobilde 3 kilo 129 gram esrar ele geçirildi

Kars'ta bir otomobilde 3 kilo 129 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

06.09.2020 18:46 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:51

Kars'ta bir otomobilde 3 kilo 129 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.B. (26) ve F.B'nin (19) içerisinde olduğu araç sanayi uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği Odin'in yardımıyla yapılan aramada araç içerisine saklanmış vaziyette 13 parça halinde 3 kilo 129 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otomobilde 3 kilo 129 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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