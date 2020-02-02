Otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te otomobilde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:31
Otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'te otomobilde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen otomobili kentin doğu girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada torpido kısmının iç tarafına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ile bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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