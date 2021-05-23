Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı
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Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı

Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Noro' ile yapılan aramada 2 kilo 377 gram bonzai ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Noro' ile yapılan aramada 2 kilo 377 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına altına alınan sürücü Tolga G., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobil, bir süre izlendikten sonra Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda durduruldu. Sürücü Tolga G. gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Noro' ile yapılan aramada aracın arka koltuk ve bagaj kısmına gizlenmiş poşetler içinde 2 kilo 277 gram bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan şüpheli Tolga G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı
Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı
Otomobilde 2 kilo bonzai ile yakalandı, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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