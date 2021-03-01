Otomobilde 1846 parça Roma ve Bizans dönemine ait eser ele geçirildi: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobilde 1846 parça Roma ve Bizans dönemine ait eser ele geçirildi: 1 gözaltı

01.03.2021 18:38 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:43
Otomobilde 1846 parça Roma ve Bizans dönemine ait eser ele geçirildi: 1 gözaltı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda; Roma ve Bizans dönemine ait toplam 1646 parça tarihi eser ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda; Roma ve Bizans dönemine ait toplam 1646 parça tarihi eser ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser ihbarı üzerine Selahattin D. (62) yönetimindeki otomobili takibe aldı. İzmir- Ankara karayolu üzerinde durdurulan otomobide yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 1464 sikke, 143 obje, 36 yüzük, 1 ok ucu, 1 anahtar görünümlü tartı, 1 anahtar görünümlü mercek olmak üzere toplam 1646 parça tarihi eser ile 17 bin 730 lira para ve 3 bin 450 dolar ele geçirildi. Şüpheli Selahattin D.'ye, 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet etmekten adli işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Sinan Akçıl Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilde 1846 parça Roma ve Bizans dönemine ait eser ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:44:47. #1.14#
title