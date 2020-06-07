Otomobilde 18 kilo eroinle yakalanan 2 kişiye gözaltı BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde, 18 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde, 18 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde şüphe üzerine otomobili durdurdı. Araçta yapılan aramada, 30 paket halinde 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki D.G. ve A.G. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA