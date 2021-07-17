Otomobilde 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi
AĞRI'da otomobilinde 18 kilo 492 gram eroin ile yakalanan Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatını önlemek amacıyla yaptıkları çalışmada Ö.Y.'ye ait otomobilde arama yaptı.
AĞRI'da otomobilinde 18 kilo 492 gram eroin ile yakalanan Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatını önlemek amacıyla yaptıkları çalışmada Ö.Y.'ye ait otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada araçta 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Y. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir