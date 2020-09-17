Otomobilde 161 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Otomobilde 161 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında 161 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Otomobilde 161 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
17.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:28

Elazığ'da düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında 161 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Elazığ-Malatya kara yolu üzerinden kente yüklü miktarda kıyılmış kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı.

Çalışma kapsamında kaçak malzemelerin getirildiği aracı takibe alan ekipler, durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada otomobilin bagajında poşetler içerisinde 161 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olaya ilişkin otomobil sürücüsü İ.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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