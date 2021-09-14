Otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

GAZİANTEP'te polis tarafından bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobilde bulunan 1 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri