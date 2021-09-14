Otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

GAZİANTEP'te polis tarafından bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te polis tarafından bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobilde bulunan 1 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Derya Baykal Gökhan Çıra Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Marcao Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hamid Karzai Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:25:41. #1.11#