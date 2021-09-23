Otomobilde 125 tarihi eserle yakalanan 4 şüpheliye gözaltı - Haberler
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Otomobilde 125 tarihi eserle yakalanan 4 şüpheliye gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobilde 125 tarihi eserle yakalanan 4 şüpheliye gözaltı

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 125 parça tarihi eser ile yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 125 parça tarihi eser ile yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Ç., V.Ç., B.Ç. ve E.Ç.'nin ellerindeki tarihi eserlere alıcı aradığını belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 111 sikke, 5 yüzük, 1 haç, 8 metal obje olmak üzere toplam 125 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Otomobilde 125 tarihi eserle yakalanan 4 şüpheliye gözaltı

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