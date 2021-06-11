Otomobilde 12 kilo bonzai ele geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilde 12 kilo bonzai ele geçti

Otomobilde 12 kilo bonzai ele geçti
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan otomobilde 12 kilo 209 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan otomobilde 12 kilo 209 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Kiraz' ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin faklı bölmelerine gizlenmiş 25 parça halinde 12 kilo 209 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki 1 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Otomobilde 12 kilo bonzai ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Fatma Turgut Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobilde 12 kilo bonzai ele geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:09:52. #1.16#

title