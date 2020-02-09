Otomobilde 10 bin paket kaçak sigara bulundu
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Otomobilde 10 bin paket kaçak sigara bulundu

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince arama yapılan otomobilde, 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

09.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:19
Otomobilde 10 bin paket kaçak sigara bulundu

ŞANLIURFA'da, ekiplerince arama yapılan otomobilde, 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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