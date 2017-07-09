Otomobilde 1 Kilo Esrar Ele Geçti, Sürücü Tutuklandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde 1 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücüsü tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan H.A. yönetimindeki otomobili takibe aldı. Çevreyolu Fatih kavşağında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan arama otomobilin bagajındaki 5 poşette 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, sürücü H.A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep