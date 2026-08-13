Toyota'nın Türkiye'de Satılmayan 5 Modeli

Toyota, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olsa da ülkemizde gördüğümüz modeller markanın global ürün gamının yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Bunların arasında yalnızca büyük motorlu ve Türkiye şartlarına uygun olmayan modeller yok; performans tutkunlarını heyecanlandıracak otomobillerden lüks sedanlara, aile MPV'lerinden gerçek arazi araçlarına kadar geniş bir liste söz konusu. İşte Toyota'nın Türkiye'de bulunmayan modelleri.

GR Corolla, Corolla'nın spor görünümlü bir versiyonu değil; Toyota'nın Gazoo Racing departmanının geliştirdiği ciddi bir performans otomobili. 2026 GR Corolla, ABD'de manuel ve DAT otomatik şanzıman seçenekleriyle satılıyor. Daha ileri bir model olan GRMN Corolla da 2026'da ürün gamında yer alıyor.

Crown, Türkiye'de adı bilinen ancak yakından tanınmayan bir model. Uzun yıllardır ağırlıklı olarak Japonya ve bazı global pazarlara yönelik olan Crown, Toyota tarihinin köklü bir parçası. 1950'lere uzanan geçmişiyle markanın üst sınıf otomobillerinden biri olarak konumlandırıldı.

Sienna, Türkiye'de MPV segmentinin eski popülerliğini yitirmesi nedeniyle beklenmedik bir absans değil. Kuzey Amerika'da büyük aileler için tasarlanan Sienna, üç sıra koltuklu yapısı ve geniş yaşam alanıyla öne çıkıyor.

4Runner, Land Cruiser sevenlerin ilgisini çekecek bir model. Kuzey Amerika pazarı için geliştirilen 4Runner, şehir SUV'larından farklı olarak arazi kabiliyetine odaklanıyor.

Sequoia ise Toyota'nın Kuzey Amerika'daki en büyük SUV'lerinden biri. Türkiye ve Avrupa'daki alışılmış SUV ölçülerinin çok üzerinde bir boyuta sahip.

Kaynak: Haber Merkezi