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Ters Yönde Giden Sürücüye 9 Bin TL Ceza

Ters Yönde Giden Sürücüye 9 Bin TL Ceza
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Akyazı ilçesinde bölünmüş yolda ters yönde giden otomobil sürücüsüne 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi. O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bölünmüş yola otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında bir otomobil sürücüsü, 30 Nisan'da aracıyla ters yöne girdi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Haber: Ahmet ERDEM/AKYAZI(Sakarya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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