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Tavşanlı'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tavşanlı'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Sorkun mevkisinde meydana geldi. Ş.E.'nin kontrolünü yitirdiği 10 UN 432 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten şarampole uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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