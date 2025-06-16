Tarlaya Uçan Otomobil: Genç Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 yaşındaki Furkan K., kontrolünü kaybettiği otomobiliyle tarlaya girdi ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Furkan K. (18), kontrolünü yitirdiği otomobilinin tarlaya girmesi sonucu yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Akhisar ile Alanyurt mahallelerini bağlayan yolda meydana geldi. Furkan K.'nin kontrolünü yitirdiği 55 VG 589 plakalı otomobil, tarlaya girdi. Kazada, Furkan K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Furkan K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil