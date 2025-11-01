Siirt'te Otomobil Şarampole Devrildi: Bir Ölü, Bir Yaralı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Abdullah Durmaz (16) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayabağlar-Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 ACG 886 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki Abdullah Durmaz yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Durmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.