Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Bursa-Ankara kara yolunda gece yarısı sıralarında seyir halinde olan Yusuf D. (35) idaresindeki 06 DFV 291 plakalı otomobil, İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Yusuf D., aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili sardı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil