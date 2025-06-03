Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Tatlıkuyu mevkisi, D-100 yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 34 GDY 388 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevleri fark ederek hızlıca otomobilden inen sürücü M.B. ve araçtaki 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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