Şarampole Devrilen Otomobilde Genç Hayatını Kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 16 yaşındaki Abdullah Durmaz yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Kayabağlar-Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 ACG 886 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki Abdullah Durmaz yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Durmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil