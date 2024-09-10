Samsun'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobil, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkması sonucu yandı. Olay saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sürücü Musa K., dumanı fark ederek otomobili durdurdu ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, otomobilde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde seyir halinde iken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde meydana geldi. Musa K. yönetimindeki 55 GB 072 plakalı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü otomobili durdurup, itfaiyeye haber verdi. Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Otomobilde hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil