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Pendik'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Pendik'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Pendik'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesine rağmen itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı. Yangın, otomobili kullanılmaz hale getirdi.

PENDİK'te park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevlere çevredekiler yangın tüpü ile müdahale ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi'nde park halindeki otomobilde çıktı. Otomobilde bilinmeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede aracı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ulaşmadan önce çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın söndürülemedi. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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