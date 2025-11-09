Nevşehir'de Feci Kaza: İki Ölü, Bir Yaralı

NEVŞEHİR'de refüjdeki ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 63 ADV 217 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde O.N.Ö. ile V.B.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan F.K.E., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp ikiye bölündüğü görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,