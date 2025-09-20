Haberler

Mersin'de Ters Yolda Giden Sürücüye Ceza

Mersin'de Ters Yolda Giden Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin-Adana-Gaziantep otoyolunda ters yönde giden otomobilin sürücüsü İ.A. yakalandı ve 10 bin 260 TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyeti de geçici olarak alındı.

MERSİN'de otoyolda, ters yönde giderek kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü İ.A. yakalandı. Sürücüye 10 bin 260 TL yazılıp, ehliyetine de el konuldu.

Olay, 16 Eylül'de saat 17.30 sıralarında, Mersin-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Otoyolda ters yönde giden otomobilin sürücüsü İ.A., kazaya sebep oldu. İhbarla bölgeye sevk edilen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü ve otomobili yakaladı. Sürücü İ.A. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 'Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi' ve 'Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluklarının veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak' kural ihlalini nedeniyle 10 bin 260 TL ceza uygulandı. İ.A.'nın sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş

Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.