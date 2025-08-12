Kütahya'da Takla Atan Araçta Anne ve Kızı Sıkıştı

Kütahya'da bir otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu sürücü anne H.Ö. ve kızı E.Ö. yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ikili, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÜTAHYA'da takla atıp su kanalına düşen otomobilde sıkışan sürücü anne H.Ö. (34) ve kızı E.Ö. (15), itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Akkent Mahallesi Barış Pınarı Bulvarı Şehzadeler Parkı karşısında meydana geldi. H.Ö., kullandığı 43 PB 162 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, takla atarak su kanalına düştü. Ters dönen araçta, sürücü H.Ö. ile kızı E.Ö. sıkıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiyecilerin, araçtan yaralı halde çıkardığı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,–

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
500
