Kütahya'da Alt Geçide Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Kütahya'da bir otomobil alt geçidin duvarına çarptı, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

KÜTAHYA'da, alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Eskişehir yönünden şehir merkezine doğru ilerleyen 43 AS 719 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçidin duvarına çarptı. Araçta bulunan M.A. ve A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
