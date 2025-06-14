Kozan'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Yakup A. yönetimindeki 01 RZ 612 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Miyase İ., Elif Kılınç A. ve sürücü Yakup A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, CANKUR ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, CANKUR ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Ali GÖKDAL/ Kozan( Adana ), Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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