Körfez'de Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden Sercan K.'nin otomobili şarampole yuvarlandı. Sercan K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Sercan K.'nin kontrolünü yitirdiği 41 EA 301 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sercan K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Sercan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelme başlatıldı.

