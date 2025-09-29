Haberler

Körfez'de Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü Sercan K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Sercan K., ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Sercan K.'nin kontrolünü yitirdiği 41 EA 301 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sercan K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Sercan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin incelme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
