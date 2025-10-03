Haberler

Konya'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan çarpan ikinci otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA'da otomobilin kırmızı ışıkta duran otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Araçlardan birinin ikiye bölündüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün (40) kulllandığı 42 BT 341 plakalı otomobile, İsmail Andaç'ın (41) yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. Mevlüt Külcü'nün otomobili savrularak refüjdeki aydınlatma direkleri ve ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Andaç'ın kullandığı otomobil ise yaklaşık 200 metre sonra elektrik panosuna çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ağır yaralanan Mevlüt Külcü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Andaç ise yaralandı. Andaç ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Külcü'nün cesedi de otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Megakente 3 yeni başsavcı! Özellikle bir atama dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Sumud filosuna baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması

Sumud filosuna saldırı sonrası bir ilk! Trump'tan çarpıcı Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.