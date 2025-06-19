Karabük'te Yokuşta Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Karabük'te Yokuşta Otomobil Kazası: 5 Yaralı
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Karabük'te yokuşta kontrolden çıkan otomobil, apartman bahçesine girerek yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.

KARABÜK'te yokuşta seyreden otomobilin apartman bahçesine girip, yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi 1048'inci Sokak'ta meydana geldi. A.K.'nin yokuşta kontrolünü yitirdiği 34 BH 8013 plakalı otomobil, apartmanın bahçesine girerek yan yattı. Kazada, otomobil sürücüsü A.K. ile yanındaki S.E., H.Y., F.D. ve Z.H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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