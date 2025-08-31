İnegöl'de Otomobilin Takla Attığı Kaza: 1’i Ağır 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek taklalar atan otomobildeki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu'nda Nene Hatun Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet G.'nin (47) kontrolünü yitirdiği 16 KGM 47 plakalı otomobil, virajda refüje çarpıp karşı yöne geçerek taklalar attı. Kazada, Sürücü Mehmet G. ile yanındaki Havva G. (44) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan Mehmet G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçtikten sonra 4 kez takla attığı görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),