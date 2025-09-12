Haberler

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt yönüne seyir halinde olan Hakan A. (21) yönetimindeki 26 AHE 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atıp, karşı yöne geçerek ters şekilde dururdu. Kazada, araçta bulunan sürücü Hakan A. ile yolcu Metehan M. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesisin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

