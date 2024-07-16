Elazığ'da freni boşalan otomobil Keban Baraj Gölü'ne daldı

ELAZIĞ'da feribot beklediği sırada freni boşalan otomobil, biniş rampasından Keban Baraj Gölü'ne daldı. Olayda otomobil içinde bulunan 5 kişi, yara almadan kurtuldu.

Olay, Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan Pertek feribotunun, Elazığ iskelesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 ADT 552 plakalı otomobil, Pertek ilçesine geçmek için feribot biniş rampasına geldi. İddiaya göre freni boşalan otomobil, Keban Baraj Gölü'ne düştü. Bu sırada otomobildeki sürücü ve 4 yolcu, sudan kendi imkanlarıyla çıktı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Otomobil, sudan çekici yardımıyla çıkarıldı.