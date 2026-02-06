Haberler

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, park edip kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan ehliyetsiz sürücü Enes A., güvenlik kameralarından tespit edilerek olay yerine çağrıldı ve 23 bin 437 TL ceza aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaza yaptığı otomobilini park edip kaçan sürücü, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip olay yerine çağrılınca ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Enes A. (18) isimli sürücüye 23 bin 437 TL ceza uygulandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Enes A.'nın kontrolünü yitirdiği 16 BIM 559 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, sürücünün kaldırıma çıktığı otomobiliyle geri manevra yaparak yola indiği, aracı park ettikten sonra ise kaçtığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün kimliğini tespit edip, olay yerine çağırdı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Enes A.'ya, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 23 bin 437 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu