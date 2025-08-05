Diyarbakır-Lice Yolu'nda Otomobil Yangını

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Diyarbakır-Lice kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR- Lice kara yolunda seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Lice kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ACG 972 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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