Bursalı Klassik Otomobil Tutkunu: 12 Aracıyla Garajında Yaşıyor

BURSA'da yaşayan Mehmet Nail'in (60), küçük yaştan itibaren meraklı olduğu klasik otomobiller, ehliyet alacak yaşa gelince tutkuya dönüştü. Üniversite okumak için gittiği ve 30 yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nden kesin dönüş yaparken getirdiği 12 klasik otomobili, 4 katlı evinin birinci katındaki garajında yer alan Nail, özenle baktığı otomobillerinin tamirlerini de kendisi yapıyor.

Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren klasik otomobillere merak saldı. Bu merak ehliyet alacak yaşa geldiğinde ise tutkuya dönüştü. Nail, 19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, babasının da desteğiyle almaya başladığı klasik otomobilleri de diğer eşyaları gibi, 2014 yılında kesin dönüş yaptığı Bursa'ya getirdi. 1915-1965 yılları arasında üretilen 12 klasik otomobil, Nail'in küçük yaştan itibaren biriktirdiği telefon, videokaset, koltuk ve enstrümanları sergilediği, 'yaşam müzesi'ni andıran 4 katlı evin birinci katındaki garajında yer alıyor.

TAMİRİNİ DE KENDİSİ YAPIYOR

Garajındaki otomobillerine özenle bakan Nail, her sabah düzenli olarak temizlediği otomobillerinin yağ ve su bakımlarını da eksik etmiyor. Nail, kimseye emanet etmeye cesaret edemediği 12 otomobilinin tamirini de kendisi yapıyor.

'GARAJIMDAKİ HER OTOMOBİLİ KULLANIYORUM'

Klasik otomobilleriyle zaman zaman şehir turu da atan Mehmet Nail, "Babadan başlayan bir hastalık bu. Garajımdaki her otomobili kullanıyorum. Kullanmazsam eski araba bozulur. Garajımdaki en yaşlı otomobil 1915, en genci 1965 modeldir. Otomobillerim benim için çok önemlidir. Otomobillerimi bu garajda muhafaza ediyorum. Bunları tamir etmesi kolay değil, parçaları Amerika'dan geliyor. Caddede gezdiğim zamanlarda herkes bana bakıyor" dedi.